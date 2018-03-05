У соцмережі показали будні українських науковців в Антарктиці: вражаючі фото

У соцмережі опублікували добірку фото буднів українських дослідників на станції "Академік Вернадський". Це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією.

Фото на своїй сторінці Facebook опублікував очільник 21 Української антарктичної експедиції Микола Старинець.

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Відповідний допис з'явився і на офіційній сторінці у Facebook Міністерства освіти і науки України.

Усі так нарікають на погоду і сніг: хтось не може відкопати авто, хтось – дістатись на роботу. А уявіть, як нашим полярникам! У них так майже весь рік!

– підкреслили у МОН.