У соцмережі показали будні українських науковців в Антарктиці: вражаючі фото
У соцмережі опублікували добірку фото буднів українських дослідників на станції "Академік Вернадський". Це єдина українська антарктична станція, розташована на мисі Марина острова Галіндез за 7 км від західного узбережжя Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією.
Фото на своїй сторінці Facebook опублікував очільник 21 Української антарктичної експедиції Микола Старинець.
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Відповідний допис з'явився і на офіційній сторінці у Facebook Міністерства освіти і науки України.
Усі так нарікають на погоду і сніг: хтось не може відкопати авто, хтось – дістатись на роботу. А уявіть, як нашим полярникам! У них так майже весь рік!
– підкреслили у МОН.