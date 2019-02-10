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      В соцсетях "охотятся" на полицейских, которые избили активистов в Киеве

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      В соцсетях "охотятся" на полицейских, которые избили активистов в Киеве
      В соцсетях "охотятся" на полицейских, которые избили активистов в Киеве / Facebook-страница Сергея Мазура

      В социальных сетях объявили о начале сбора информации о сотрудниках полиции, которые 9 февраля избили активистов в Подольском райотделе полиции в Киеве. Избитые активисты – это люди, которые проводили акцию "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?"

      "500 долларов американских за этого у**ана "я свой, я с розыска". Фамилия, имя, отчество, должность, домашний адрес, семья. По пятьдесят (долларов) – за каждого "беркутенка" из полка полиции особого назначения киевского, кто там участвовал. Фамилия, имя, отчество, должность, домашний адрес, семья", – написал в Facebook известный волонтер Роман Синицын.

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      Информацию о семье полицейских собирают, чтобы "поздравить жен правоохранителей с 8 марта", добавил Синицын.

      9 февраля в Киеве на Подоле, где должна была проводить встречу с избирателями кандидат в президенты Юлия Тимошенко, полиция задержала и забрала в райотдел активистов с плакатами "Кто заказал Катя Гандзюк?". Активисты планировали поинтересоваться у Тимошенко, когда она отстранит от должности главу Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Активисты и отец Гандзюк подозревают его в причастности к организации нападения на Катерину.

      Правоохранители впоследствии заявили, что в их служебном авто молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении полиции у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

      После задержания активистов в отделение полиции прибыли их соратники и начали требовать отпустить всех задержанных. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили, под дверью отделения начались стычки и против правоохранителей применили газовые баллончики. В результате задержали около 40 человек, а 3 полицейских доставили в больницу.

      Активисты отмечают, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений. По словам очевидцев, задержания были жестокими: спецназовцы забежали в райотдел и начали всех бить. Впоследствии активистов таки отпустили.

      Полиция избила активистов в Подольском райотделе: смотрите видео

       

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      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины столкновения Полиция Новости Киева
      Источник: 24 канал
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