В соцсетях "охотятся" на полицейских, которые избили активистов в Киеве

В социальных сетях объявили о начале сбора информации о сотрудниках полиции, которые 9 февраля избили активистов в Подольском райотделе полиции в Киеве. Избитые активисты – это люди, которые проводили акцию "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?"

"500 долларов американских за этого у**ана "я свой, я с розыска". Фамилия, имя, отчество, должность, домашний адрес, семья. По пятьдесят (долларов) – за каждого "беркутенка" из полка полиции особого назначения киевского, кто там участвовал. Фамилия, имя, отчество, должность, домашний адрес, семья", – написал в Facebook известный волонтер Роман Синицын.

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Информацию о семье полицейских собирают, чтобы "поздравить жен правоохранителей с 8 марта", добавил Синицын.

9 февраля в Киеве на Подоле, где должна была проводить встречу с избирателями кандидат в президенты Юлия Тимошенко, полиция задержала и забрала в райотдел активистов с плакатами "Кто заказал Катя Гандзюк?". Активисты планировали поинтересоваться у Тимошенко, когда она отстранит от должности главу Херсонского облсовета, члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Активисты и отец Гандзюк подозревают его в причастности к организации нападения на Катерину.

Правоохранители впоследствии заявили, что в их служебном авто молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении полиции у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

После задержания активистов в отделение полиции прибыли их соратники и начали требовать отпустить всех задержанных. В полиции говорят, что уже после того, как задержанных отпустили, под дверью отделения начались стычки и против правоохранителей применили газовые баллончики. В результате задержали около 40 человек, а 3 полицейских доставили в больницу.

Активисты отмечают, что примерно десять из них окружили и задержали без всяких объяснений. По словам очевидцев, задержания были жестокими: спецназовцы забежали в райотдел и начали всех бить. Впоследствии активистов таки отпустили.

Полиция избила активистов в Подольском райотделе: смотрите видео