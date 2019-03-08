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      В Софийском соборе в Киеве отменяют богослужения: какова причина

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      Собор святой Софии в Киеве
      Собор святой Софии в Киеве / "Киев – мой любимый город"

      В ближайшее время Софийский собор в Киеве будет недоступным для богослужений. Дело в том, что здесь будут проводить ремонтно-реставрационные работы.

      Как пояснили в Министерстве культуры, Софийский собор вместе с архитектурным ансамблем памятников на его территории включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО под № 1 от Украины, поэтому за храмом проводят постоянное наблюдение.

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      "Учитывая выдающуюся универсальную ценность Софийского собора, признанную Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО как составляющей объекта "Киев: Собор святой Софии и прилегающие монастырские сооружения, Киево-Печерская лавра", и обязательств, принятых нашим государством относительно его сохранения как части культурного достояния всего человечества, он требует особого внимания и ответственности по обеспечению взвешенно взвешенного режима его эксплуатации", – подчеркивают в ведомстве.

      В то же время в Минкульте добавляют, что ежедневно этот заповедник принимает тысячи посетителей из разных уголков мира, проводит экскурсии, выставки, конференции, семинары, а также принимает международные делегации и проводит приемы на государственном уровне.

      "Сегодня эксплуатация памятника осуществляется в сложных инженерно-геологических и экологических условиях, в условиях вибрационно-шумовой нагрузки, неконтролируемой современной застройки и опасной эксплуатации сильно изношенных инженерных сетей в городе-мегаполисе", – отмечают в ведомстве.

      Следовательно, убеждают в министерстве, в 2019 году на ярусе І в центральной части Софийского собора предусмотрено установление лесов для осуществления инспектирования мозаик, фресок и масляной живописи ради того, чтобы их в дальнейшем реставрировать и раскрыть. Кроме того, планируют провести модернизацию системы микроклимата собора и реконструкцию инженерных систем электроосвещения, пожарной и охранной сигнализации, а также установка системы видеонаблюдения.

      В план работ на текущий год также внесены работы по археологическому исследованию ранее выявленных исторических фрагментов внутреннего убранства храма с устройством зондажам. Соответствующие работы будут проводить в теплое время года, согласно технологическим рекомендациям.

      К слову, установка системы контроля микроклимата запланирована за счет грантовых средств ЮНЕСКО. В то же время разработан и планируется к реализации проект по устройству гидроизоляции цоколя, водоотведения и реставрации мощение вокруг Софии.

      Реставрационные работы, в соответствии с технологическими требованиями, начнутся с 18 марта.

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      В Украинской греко-католической церкви, со своей стороны, отметили, что по этой причине их богослужения, назначенное на 7 апреля, не состоится.

      "В четверг, 7 марта, состоялась встреча главы Украинской греко-католической церкви блаженнейшего Святослава с предстоятелем Православной церкви блаженнейшим Епифанием. Во время встречи предстоятелей Церквей было сообщено о том, что Софийский собор, главная святыня Украины, в ближайшее время будет недоступным для богослужений одной из церквей, поскольку в нем начинаются реставрационные работы. Святослав, объясняя стремление наших верующих молиться в Софийском соборе, отметил, что этот храм является общим домом всех детей Церкви Владимирова Крещения и матерным для всех наших кафедральных соборов. Желая молиться в этом храме, мы хотели засвидетельствовать нашу церковную родство с нашими православными братьями", – сообщили в УГКЦ.

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      Теги: Новости Украины УГКЦ Православная церковь Украины Религия Новости Киева
      Источник: 24 канал
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