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В Совете ООН по правам человека заслушают доклад об Украине

26 Читати новину українською
Совет ООН по правам человека
Совет ООН по правам человека / http://lvivmun.sii.org.ua/wp-content/uploads/2015/01/china-un-rights-council-feb-2013.jpg

Совет Организации Объединенных Наций по правам человека планирует 25 сентября заслушать доклад о ситуации в Украине. Этот вопрос внесен в повестку дня 39-го заседания сессии Совета в Женеве.

Об этом сообщает "Телеграф".

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Как указано в повестке дня, Совет ООН по правам человека заслушает "устное выступление верховного комиссара о ситуации в области прав человека в Украине, после этого состоится заявление страны, которой касается доклад, и интерактивный диалог".

В этом году тридцать девятая сессия Совета ООН по правам человека будет проходить с 10 по 28 сентября. На открытии сессии впервые выступит с обзором состояния прав и свобод в мире новый верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая приступила к исполнению обязанностей 1 сентября.

Украину избрали в состав Совета ООН по правам человека 16 октября 2017 года сроком на три года. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что приоритетом Украины будет соблюдение прав человека на оккупированных территориях.

Теги: Новости политики ООН
Источник: 24 Канал
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