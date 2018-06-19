США выходит из Совета ООН по правам человека, – СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вечером во вторник, 19 июня, объявить о своем выходе из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

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По информации источника, о выходе из этой правозащитной организации объявят государственный секретарь Майк Помпео и посол США при ООН Никки Хейли. В Госдепартаменте пока не отреагировали на просьбу предоставить комментарий, в то время как в ООН заявили, что не получили уведомления о прекращении участия США.



США и Совет по правам человека неоднократно критиковали друг друга. На последней сессии Совет назвала практику отделения детей от родителей, которая проводится в рамках миграционной политики Белого дома, "бесстыдной". В свою очередь администрация Трампа критиковала Совет за предвзятое отношение к Израилю.



Нынешний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выступал против создания правозащитного органа в ООН в 2006 году.

Напомним, политику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа поддерживают 45% американцев, что стало рекордным показателем для него.