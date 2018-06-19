01:46
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

США выходит из Совета ООН по правам человека, – СМИ

64 Читати новину українською
Совет по правам человека Организации Объединенных Наций
Совет по правам человека Организации Объединенных Наций

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вечером во вторник, 19 июня, объявить о своем выходе из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два информированных источника.

Читайте также: ООН озвучили число беженцев по состоянию на 2017 год: потрясающие цифры

По информации источника, о выходе из этой правозащитной организации объявят государственный секретарь Майк Помпео и посол США при ООН Никки Хейли. В Госдепартаменте пока не отреагировали на просьбу предоставить комментарий, в то время как в ООН заявили, что не получили уведомления о прекращении участия США.

США и Совет по правам человека неоднократно критиковали друг друга. На последней сессии Совет назвала практику отделения детей от родителей, которая проводится в рамках миграционной политики Белого дома, "бесстыдной". В свою очередь администрация Трампа критиковала Совет за предвзятое отношение к Израилю.

Нынешний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон выступал против создания правозащитного органа в ООН в 2006 году.

Напомним, политику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа поддерживают 45% американцев, что стало рекордным показателем для него.

Теги: Новости политики ООН Новости США
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
На станции метро в Лондоне произошел взрыв
сегодня, 00:04 На станции метро в Лондоне произошел взрыв
137
Главные новости 19 июня: схватки под Радой, умер Иван Драч
19 июня, 23:13 Главные новости 19 июня: схватки под Радой, умер Иван Драч
430
За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку
19 июня, 23:00 За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку
Віталій Шабунін 94
"Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
19 июня, 22:04 "Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
Михайло Поживанов 926
Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
19 июня, 21:00 Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
Павло Казарін 135
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук