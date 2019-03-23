В списках избирателей в Киеве выявлені квартиры с сотнями зарегистрированных, – "Батькивщина"
При проведении проверки списков избирателей представители Юлии Тимошенко обнаружили несколько "нормальных" квартир, в которых прописаны по несколько сотен избирателей.
Так, в списках избирателей в избирательном округе №220 обнаружено 380 человек, зарегистрированных по адресу г. Киев, ул. Бондарская, 3, кв. 104.
Это составляет 25% всех избирателей, зарегистрированных на избирательном участке (№801095).
В том же округе подобная квартира обнаружена на пр. Правды, 88Б, кв. 101. Там зарегистрировано 287 избирателей (избирательный участок №800670).
Представители Юлии Тимошенко готовят соответствующую жалобу в Центральную избирательную комиссию и тщательно проверяют списки избирателей на всех участках по всей стране.
Источник: 24 Канал
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