В списках избирателей в Киеве выявлені квартиры с сотнями зарегистрированных, – "Батькивщина"

При проведении проверки списков избирателей представители Юлии Тимошенко обнаружили несколько "нормальных" квартир, в которых прописаны по несколько сотен избирателей.

Так, в списках избирателей в избирательном округе №220 обнаружено 380 человек, зарегистрированных по адресу г. Киев, ул. Бондарская, 3, кв. 104.

Это составляет 25% всех избирателей, зарегистрированных на избирательном участке (№801095).

В том же округе подобная квартира обнаружена на пр. Правды, 88Б, кв. 101. Там зарегистрировано 287 избирателей (избирательный участок №800670).

Представители Юлии Тимошенко готовят соответствующую жалобу в Центральную избирательную комиссию и тщательно проверяют списки избирателей на всех участках по всей стране.