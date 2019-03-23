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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      У списках виборців у Києві виявлено квартири з кількома сотнями зареєстрованих, – "Батьківщина"

      246 Читать новость на русском
      Президентські вибори 2019
      Президентські вибори 2019 / wz.lviv.ua

      Під час проведення перевірки списків виборців представники Юлії Тимошенко виявили кілька "аномальних" квартир, в яких прописано по кількасот виборців.

      Так, у списках виборців у виборчому окрузі №220 виявлено 380 осіб, зареєстрованих за адресою м. Київ, вул. Бондарська, 3, кв. 104.

      Це становить 25% усіх виборців, зареєстрованих на виборчій дільниці (№801095).

      У тому ж окрузі подібну квартиру виявлено на пр. Правди, 88Б, кв. 101. Там зареєстровано 287 виборців (виборча дільниця №800670).

      Представники Юлії Тимошенко готують відповідну скаргу до Центральної виборчої комісії і ретельно перевіряють списки виборців на всіх дільницях по всій країні.

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      Теги: Новини України Новини політики ВО Батьківщина Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 Канал
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