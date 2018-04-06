В Средиземное море упал вертолет ВМС Италии: один человек погиб
В Средиземном море во время операции "Безопасное море" потерпел катастрофу вертолет ВМС Италии. Один член экипажа погиб.
Отмечается, что вертолет SH 212 с военного корабля Borsini совершал ночной тренировочный полет с пятью лицами на борту в центральной части Средиземного моря, сообщает агентство ANSA.
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В результате падения в море один из членов экипажа погиб. Еще четверых удалось спасти.
В настоящее время проводится расследование причин аварии.
Источник: 24 Канал
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