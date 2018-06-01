В Средиземном море спасли более полутора сотни мигрантов
Работники неправительственной организации SOS Mediterranee спасли 158 человек из переполненной лодки к северу от ливийского Хомса.
Об этом пишет ANSA.
Спасение состоялся в пятницу, 1 июня. Спасенные мигранты родом из Бангладеш, Судан, Марокко и Западной Африки.
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Большинство мигрантов подверглись жестокому обращению в Ливии.
Источник: 24 Канал
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