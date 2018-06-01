У Середземному морі врятували понад півтори сотні мігрантів
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Працівники неурядової організації SOS Mediterranee врятували 158 людей з переповненого човна на північ від лівійського Хомса.
Про це пише ANSA.
Порятунок відбувся у п’ятницю, 1 червня. Врятовані мігранти родом з Бангладешу, Судану, Марокко та Західної Африки.
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Переважна частина мігрантів зазнали жорстокого поводження в Лівії.
Джерело: 24 Канал
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