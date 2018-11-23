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      В США Черная пятница завершилась стрельбой: 1 человек погиб, 2 раненых

      27 Читати новину українською
      Место, где произошла стрельба
      Место, где произошла стрельба / washington post

      В американском городе Гувер на распродаже Черной пятницы в торговом центре произошла стрельба. Там между двумя парнями произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и начал стрелять.

      Об этом информирует The Washingtom Post.

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      Полиция мгновенно среагировала на стрельбу. Человек, который ее устроил, в результате действий правоохранителей погиб на месте. Однако, перед тем, как полиция обезвредила нападавшего, он успел несколько раз выстрелить и ранить двух людей: мужчину, с которым поссорился, и 12-летнюю девочку.

      Первого пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ребенок с огнестрельными ранениями тоже госпитализирован. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

      Правоохранители отмечают, что стрелку был 21 год, он уроженец города Хаейтаун.

       

      Теги: Полиция Криминальные новости Оружие Новости США
      Источник: 24 Канал
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