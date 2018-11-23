В США Черная пятница завершилась стрельбой: 1 человек погиб, 2 раненых

В американском городе Гувер на распродаже Черной пятницы в торговом центре произошла стрельба. Там между двумя парнями произошел конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и начал стрелять.

Об этом информирует The Washingtom Post.

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Полиция мгновенно среагировала на стрельбу. Человек, который ее устроил, в результате действий правоохранителей погиб на месте. Однако, перед тем, как полиция обезвредила нападавшего, он успел несколько раз выстрелить и ранить двух людей: мужчину, с которым поссорился, и 12-летнюю девочку.

Первого пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, ребенок с огнестрельными ранениями тоже госпитализирован. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Правоохранители отмечают, что стрелку был 21 год, он уроженец города Хаейтаун.