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      В Ватикане нашли человеческие останки: новые детали

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      Известны новые детали о найденных человеческих останках в Ватикане
      Известны новые детали о найденных человеческих останках в Ватикане / ansa.it

      Кости, найденные недавно у здания посольства Ватикана в Риме, не принадлежали Эмануэле Орланди или Миреле Грегори – 15-летним девушкам, которые исчезли в итальянской столице в 1983 году.

      Об этом сообщает ANSA.

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      Недавно в Риме на территории посольства Ватикана обнаружили останки человеческих костей во время ремонта. Эксперты подозревали, что кости могут принадлежать тайно пропавшим более 35 лет назад девушкам.

      Все же анализ останков показал, что они датированы ранее 1964 года и принадлежали мужчине.

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      Эмануэле Орланди и Мирелла Грегори исчезли в Риме в 1985 году

      Что известно об исчезновении девушек в Ватикане?
      Эммануэли Орланди была дочерью сотрудника канцелярии Папы Римского. Она исчезла в июне 1983 года по дороге из дома в музыкальную школу. Мирелла Грегори была дочерью владельца бара в Риме, она исчезла в мае 1983 года, когда пошла на встречу со школьным другом.

      Прокуратура Рима закрыла дело Эммануэли Орланди, так и не доведя версию о похищении, которая выдвигалась при расследовании.

      Теги: Жертвы Криминальные новости Ватикан
      Источник: 24 Канал
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