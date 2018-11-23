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      У Ватикані знайшли людські рештки: нові деталі

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      Відомі нові деталі про знайдені людські рештки у Ватикані
      Відомі нові деталі про знайдені людські рештки у Ватикані / ansa.it

      Кістки, знайдені нещодавно біля будівлі посольства Ватикану в Римі, не належали Емануелі Орланді або Мірелі Грегорі – 15-річним дівчатам, які зникли в італійській столиці 1983 року.

      Про це повідомляє ANSA.

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      Нещодавно у Римі на території посольства Ватикану виявили рештки людських кісток під час ремонту. Експерти підозрювали, що кістки можуть належати таємно зниклим понад 35 років тому дівчатам.

      Все ж аналіз рештків показав, що вони датовані раніше 1964 року і належали чоловікові.

      зниклі дівчата ватикан таємниця рим
      Емануеле Орланді та Мірелле Грегорі зникли у Римі у 1985 році

      Що відомо про зникнення дівчат у Ватикані?
      Еммануеле Орланді була донькою співробітника канцелярії Папи Римського. Вона зникла у червні 1983 року дорогою з дому в музичну школу. Мірелла Грегорі була дочкою власника бару в Римі, вона зникла у травні 1983 року, коли пішла на зустріч зі шкільним другом.

      Прокуратура Риму закрила справу Еммануеле Орланді, так і не довівши версію про викрадення, яка висувалася під час розслідування.

      Теги: Ватикан Кримінальні новини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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