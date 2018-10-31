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      ХЕЛЛОВІН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВИБУХ В АРХАНГЕЛЬСКУ

      У Ватикані знайшли людські рештки: вони можуть належати зниклим дітям

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      Останки людських кісток знайшли у посольстві Ватикану у Римі
      Останки людських кісток знайшли у посольстві Ватикану у Римі / www.ansa.it

      На території посольства Ватикану у Римі виявили рештки людських кісток. Вони можуть належати зниклим понад 35 років тому дівчатам.

      Людські останки знайшли під час ремонту у прибудові до будівлі посольства. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Святого Престолу.

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      Прокуратура Риму почала розслідування за статтею про вбивство, а у Ватикані заявили, що готові співпрацювати зі слідством з цього приводу, пишуть італійські ЗМІ.

      За даними агентства ANSA, ймовірно знайдені кістки належали жінці. Судові експерти ще проводитимуть ДНК-експертизу.

      Саме експертиза повинна показати, чи могли належати кістки таємно зниклим понад 35 років тому дівчатам.

      Йдеться про 15-річну Емануеле Орланді та Мірелле Грегорі. Обидві зникли у 1983 році.

      Ватикан дівчата зникли 35 років
      Емануеле Орланді та Мірелле Грегорі зникли у Римі у 1985 році

      Що відомо про зникнення дівчат у Ватикані?
      Еммануеле Орланді була донькою співробітника канцелярії Папи Римського. Вона зникла у червні 1983 року дорогою з дому в музичну школу. Мірелла Грегорі була дочкою власника бару в Римі, вона зникла у травні 1983 року, коли пішла на зустріч зі шкільним другом.

      Прокуратура Риму закрила справу Еммануеле Орланді, так і не довівши версію про викрадення, яка висувалася під час розслідування.

      Теги: Ватикан Діти і неповнолітні Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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