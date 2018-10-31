У Ватикані знайшли людські рештки: вони можуть належати зниклим дітям

На території посольства Ватикану у Римі виявили рештки людських кісток. Вони можуть належати зниклим понад 35 років тому дівчатам.

Людські останки знайшли під час ремонту у прибудові до будівлі посольства. Цю інформацію підтвердили у прес-службі Святого Престолу.

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Прокуратура Риму почала розслідування за статтею про вбивство, а у Ватикані заявили, що готові співпрацювати зі слідством з цього приводу, пишуть італійські ЗМІ.

За даними агентства ANSA, ймовірно знайдені кістки належали жінці. Судові експерти ще проводитимуть ДНК-експертизу.

Саме експертиза повинна показати, чи могли належати кістки таємно зниклим понад 35 років тому дівчатам.

Йдеться про 15-річну Емануеле Орланді та Мірелле Грегорі. Обидві зникли у 1983 році.



Емануеле Орланді та Мірелле Грегорі зникли у Римі у 1985 році

Що відомо про зникнення дівчат у Ватикані?

Еммануеле Орланді була донькою співробітника канцелярії Папи Римського. Вона зникла у червні 1983 року дорогою з дому в музичну школу. Мірелла Грегорі була дочкою власника бару в Римі, вона зникла у травні 1983 року, коли пішла на зустріч зі шкільним другом.



Прокуратура Риму закрила справу Еммануеле Орланді, так і не довівши версію про викрадення, яка висувалася під час розслідування.