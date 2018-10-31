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      В Ватикане нашли человеческие останки: они могут принадлежать пропавшим детям

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      Останки человеческих костей нашли в посольстве Ватикана в Риме
      Останки человеческих костей нашли в посольстве Ватикана в Риме / www.ansa.it

      На территории посольства Ватикана в Риме обнаружили останки человеческих костей. Они могут принадлежать пропавшим более 35 лет назад девушкам.

      Человеческие останки нашли во время ремонта в пристройке к зданию посольства. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Святого Престола.

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      Прокуратура Рима начала расследование по статье об убийстве, а в Ватикане заявили, что готовы сотрудничать со следствием по этому поводу, пишут итальянские СМИ.

      По данным агентства ANSA, вероятно найденые кости принадлежали женщине. Судебные эксперты будут проводить ДНК-экспертизу.

      Именно экспертиза должна показать, могли ли принадлежать кости таинственно пропавшим более 35 лет назад девушкам.

      Речь идет о 15-летней Эмануэле Орланди и Мирелле Грегори. Обе исчезли в 1983 году.

      Ватикан дівчата зникли 35 роківЭмануэле Орланди и Мирелла Грегори исчезли в Риме в 1985 году

      Что известно об исчезновении девушек в Ватикане?

      Эммануэле Орланди была дочерью сотрудника канцелярии Папы Римского. Она исчезла в июне 1983 года по дороге из дома в музыкальную школу. Мирелла Грегори была дочерью владельца бара в Риме, она исчезла в мае 1983 года, когда пошла на встречу со школьным другом.

      Прокуратура Рима закрыла дело Эммануэле Орланди, так и не доказав версию о похищении, которая выдвигалась при расследовании.

      Теги: Криминальные новости Дети и несовершеннолетние Ватикан
      Источник: 24 Канал
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