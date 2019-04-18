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      В США и ЕС отреагировали на отмену национализации "Приватбанка"

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      Международные партнеры следят за ситуацией с" Приватбанком"
      Международные партнеры следят за ситуацией с" Приватбанком" / Фото из открытых источников

      Представительства США и Евросоюза в Украине выразили поддержку правительству Украины и НБУ в вопросе национализации "Приватбанка" и подчеркнули, что будут внимательно следить за развитием событий.

      Американские дипломаты напомнили, что в 2016 году международные партнеры поддержали решение украинского правительства и НБУ о национализации "Приватбанка", официальное заявление представительства США опубликовали на сайте ведомства.

      Читайте также: Отмена национализации "Приватбанка": что известно о судей, которые приняли решение

      24 канал писал, что суд отменил решение о национализации "Приватбанка"
      18 апреля по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Суд решил, что процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства нарушает нормы законодательства. Все потому, что ответчики не доказали в суде, что банк был неплатежеспособен на момент его национализации.

      Зато в США национализацию считают единственным эффективным методом защиты вкладчиков банка, украинского народа и бизнеса, а также стабильности финансовой системы.

      И хотя для этого необходимо было влить около 160 миллиардов гривен средств украинских налогоплательщиков для восстановления платежеспособности банка, это обеспечило долгосрочную жизнеспособность "Приватбанка", защитило деньги миллионов украинских граждан и укрепило экономическое здоровье страны,
      – пишут дипломаты в обращении.

      Кроме того, посольство положительно оценило реформу корпоративного управления "Приватбанка" во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию ее бизнес-модели.

      По мнению американских дипломатов, это уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы. Там подчеркивают, что продолжают поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины.

      В посольстве подчеркнули, что международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере.

      Кроме того, на решение об отмене национализации "Приватбанка" отреагировало также представительство Евросоюза. Европейские дипломаты присоединились к международным партнерам, США и ЕБРР.

      Европейский союз отдельно подчеркивает, что судебное разбирательство по делу должно в полной мере использовать выводы частного агентства Kroll, которое по заказу НБУ проводило аудит 10-летней работы "Приватбанка".

      Отметим, агентство пришло к выводу, что причиненные Приватбанка убытки в результате мошеннических действий в пользу экс-акционеров Коломойского и Боголюбова достигают 5,5 миллиарда долларов.

      Почему Украина национализировала "Приватбанк"?
      "Приватбанк" был крупнейшим банком в Украине по объему активов. Но после кризиса в банковской системе страны правительство 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации "Приватбанка". Правительство тогда сослалось на предложение Национального банка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. После национализации "Приватбанка" оба потеряли свои акции и назвали национализацию незаконной.

      На сегодня "Приватбанк" и государство требуют от экс-владельцев банка дополнительного возмещения убытков. Стороны ведут споры как в судах Украины, так и в зарубежных судах.

      В начале апреля 2019 года Коломойский заявил, что не планирует возвращать себе "Приватбанк". Но от намерения вернуть себе капитал в 2 миллиарда долларов не отказывается – после смены власти в Украине ожидает "справедливого суда".

      Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Окружного админсуда Киева об отмене национализации "Приватбанка" связанной с президентскими выборами "авантюрой". Глава государства предупредил о глобальных экономических последствиях для украинцев - не возразил даже возможности дефолта.

      Что такое дефолт?
      Это состояние в кредитных отношениях, когда заемщик не выплачивает свои долги или платежи, нарушает платежные обязательства заемщика перед кредитором. Дефолтом называют неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять иные условия договора займа.

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      Теги: Новости Украины Новости политики НБУ Евросоюз Новости США Приватбанк
      Источник: 24 канал
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