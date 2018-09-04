В США массовые забастовки из-за низких зарплат: полиция арестовала 75 человек

В американском городе Сан-Франциско сотрудники местных отелей бастуют с требованием повышения заработной платы. Полиция арестовала 75 человек "за неповиновение властям".

Об этом информирует NBC и Associated Press.

Читайте также: В США полицейские убили звезду сериала "Скорая помощь" Ванессу Маркес: детали

Информационное агентство со ссылкой на профсоюзную организацию Unite Here сообщает, что в протестах приняли участие 900 человек. По данным телеканала, к мероприятиям присоединились 500 сотрудников отеля Marriot.

Митингующие перекрыли движение на одной из центральных улиц города. По данным издания, правоохранители арестовали 75 человек "за неповиновение властям".

В компании Marriott International заявляют, что продолжаются переговоры с профсоюзом Unite Here из-за конфликтных ситуаций. Представители компании подчеркнули, что первоочередной задачей для них являются люди.

Мы также уважаем право профсоюза высказать свое мнение,

– говорится в сообщении.

Профсоюзная организация отмечает, что без трудовых договоров работают 8 тысяч сотрудников 50-ти отелей из Сан-Франциско и шести североамериканских городов. Некоторым из них, чтобы прокормить семьи, приходится работать на нескольких работах.

Сотрудники отеля утверждают, что их работодатель платит слишком мало при растущей стоимости жизни. Они планируют проголосовать о проведении забастовки.

Напомним, недавно сотрудники ирландского лоукостера Ryanair провели самую масштабную за всю историю авиакомпании забастовку. Отменено 400 рейсов, 250 из них – в Германии.