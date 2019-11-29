В США медведь забрался в автомобиль на водительское место: курьезное видео

Инцидент произошел в Калифорнии. Четвероногий самостоятельно открыл дверцу внедорожника со стороны водителя и влез в автомобиль. К счастью, в тот момент в машине никого не было.

Семья, которой принадлежит этот автомобиль наблюдала за ситуацией с безопасного расстояния. Эти люди зафиксировали необычное событие на видео. Его в своем твиттере опубликовали NBC News.

Более смешного: В России на коров надели VR очки для того, чтобы "выпасать" животных на виртуальном поле

На ролике видно, как медведь подходит к автомобилю, становится на задние лапы и открывает дверь. Далее зверь залезает внутрь, дверь за ним закрывается.

Животному несколько раз пытался помочь владелец авто. Он открывал соседние двери, чтобы четвероногий мог выбраться из внедорожника, а сам отбегал на безопасное расстояние. Первая попытка увенчалась неудачей.

Однако уже со второй попытки медведь вылез из автомобиля, несколько раз оглянулся и спокойно направился подальше от него.

Медведь залез на водительское сиденье в авто: видео