14:13
29 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 ноября
      Вєсті.UA
      19:06, 28 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      В США медведь забрался в автомобиль на водительское место: курьезное видео

      66 Читати новину українською
      Медведь залез в автомобиль / Скриншот с видео

      Инцидент произошел в Калифорнии. Четвероногий самостоятельно открыл дверцу внедорожника со стороны водителя и влез в автомобиль. К счастью, в тот момент в машине никого не было.

      Семья, которой принадлежит этот автомобиль наблюдала за ситуацией с безопасного расстояния. Эти люди зафиксировали необычное событие на видео. Его в своем твиттере опубликовали NBC News.

      Более смешного: В России на коров надели VR очки для того, чтобы "выпасать" животных на виртуальном поле

      На ролике видно, как медведь подходит к автомобилю, становится на задние лапы и открывает дверь. Далее зверь залезает внутрь, дверь за ним закрывается.

      Животному несколько раз пытался помочь владелец авто. Он открывал соседние двери, чтобы четвероногий мог выбраться из внедорожника, а сам отбегал на безопасное расстояние. Первая попытка увенчалась неудачей.

      Однако уже со второй попытки медведь вылез из автомобиля, несколько раз оглянулся и спокойно направился подальше от него.

      Медведь залез на водительское сиденье в авто: видео

       

      Лучшие поздравления коллеге с днем рождения в прозе и стихах
      сегодня
      7673
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости США Мир животных Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:01 Українські олігархи хочуть продати себе команді Трампа
      Сергій Лещенко 20
      сегодня , 13:00 Чорна п'ятниця здорової людини: як підготуватись та не стати жертвою маркетологів
      Блог Соцмережі 1050
      27 ноября , 19:51 Бюджетная 3Д модель электрокамина: обзор новинки 2020 года
      192
      сегодня , 12:00 Свіжа соціологія як електоральний "привіт" Зе-команді, або Чого люди чекають від Зеленського
      Наталя Ромашова 673
      сегодня , 10:30 Прожиточный минимум, дети и переселенцы: как изменятся социальные выплаты в 2020 году
      Ірина Поліщук 1353
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук