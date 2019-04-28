В американском городе Сиэтл обвалился строительный кран и упал на проезжую часть дороги. Под завалом оказалось несколько авто. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека.

Пожарный департамент Сиэтла на своей странице в Twitter сообщил о том, что пять автомобилей оказались под завалами крана. Отмечается, что еще три человека получили ранения и травмы, их доставили в больницу.

Читайте также: Кровавое ДТП в Киеве: авто снесло людей на остановке

В местной полиции позже сообщили, что под завалами было найдено еще одного пострадавшего мужчину, который находился в шестой машине. Ему оказали медицинскую помощь на месте инцидента.

The incident at Fairview Ave N and involved a crane that fell into traffic. 5 cars were crushed. There are a total of 4 fatalities, and 3 injured patients that have been transferred to the hospital. pic.twitter.com/HM3PBZ5Udt — Seattle Fire Dept. (@SeattleFire) 27 квітня 2019 р.

Среди погибших 3 человека и 1 женщина. Двое из них находились в кране во время падения, двое были в автомобилях, которые оказались под завалами.

Отмечается, что в настоящее время полное и тщательное расследование причин выхода из строя крана проводится Департаментом труда и промышленности штата Вашингтон.

BREAKING: Several dead after crane that was working on google building falls and crushes cars in Seattle pic.twitter.com/ZQMSlS54OG — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 27 квітня 2019 р.

Свидетели инцидента сообщили, что кран в ходе падения разломился пополам.

Это было ужасно. Дул очень сильный ветер. Кран высотой, может, восемь или девять этажей, разломился пополам. Его часть обрушилась на здание, а другая половина упала на дорогу, перекрыв обе полосы движения,

– отметила очевидец Эстер Нельсон.

Сообщается также о серьезных повреждениях здания на которую упала другая часть крана.