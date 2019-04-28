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      В США на дорогу упал строительный кран: четыре человека погибли

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      В Сиэтле на дорогу рухнул кран
      В Сиэтле на дорогу рухнул кран / Фото из открытых источников

      В американском городе Сиэтл обвалился строительный кран и упал на проезжую часть дороги. Под завалом оказалось несколько авто. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека.

      Пожарный департамент Сиэтла на своей странице в Twitter сообщил о том, что пять автомобилей оказались под завалами крана. Отмечается, что еще три человека получили ранения и травмы, их доставили в больницу.

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      В местной полиции позже сообщили, что под завалами было найдено еще одного пострадавшего мужчину, который находился в шестой машине. Ему оказали медицинскую помощь на месте инцидента.

      Среди погибших 3 человека и 1 женщина. Двое из них находились в кране во время падения, двое были в автомобилях, которые оказались под завалами.

      Отмечается, что в настоящее время полное и тщательное расследование причин выхода из строя крана проводится Департаментом труда и промышленности штата Вашингтон.

      Свидетели инцидента сообщили, что кран в ходе падения разломился пополам.

      Это было ужасно. Дул очень сильный ветер. Кран высотой, может, восемь или девять этажей, разломился пополам. Его часть обрушилась на здание, а другая половина упала на дорогу, перекрыв обе полосы движения,
      – отметила очевидец Эстер Нельсон.

      Сообщается также о серьезных повреждениях здания на которую упала другая часть крана.

       

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