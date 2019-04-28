У США на дорогу звалився будівельний кран: чотири людини загинули
В американському місті Сіетл обвалився будівельний кран і впав на проїжджу частину дороги. Під завалом опинилося кілька авто. Внаслідок інциденту загинули щонайменше четверо людей.
Пожежний департамент Сіетла на своїй сторінці у Twitter повідомив про те, що п'ять автівок опинилися під завалами крану. Зазначається, що ще три людини отримали поранення та травми, їх було доправлено до лікарні.
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У місцевій поліції пізніше повідомили, що під завалами булознайденого ще одного постраждалого чоловіка, який перебував у шостій автівці. Йому надали медичну допомогу на місці інциденту.
Серед загиблих 3 чоловіки та 1 жінка. Двоє з них перебували у крані під час падіння, інші двоє були у автомобілях, які опинилися під завалами.
Зазначається, що наразі повне та ретельне розслідування причин виходу з ладу крана проводиться Департаментом праці та промисловості штату Вашингтон.
Свідки інциденту повідомили, що кран в ході падіння розламався навпіл.
Це було жахливо. Дув дуже сильний вітер. Кран висотою, може, вісім або дев'ять поверхів, розламався навпіл. Його частина завалилась на будівлю, а інша половина впала на дорогу, перекривши обидві смуги руху,
– зазначила очевидиця Естер Нельсон.
Повідомляється також про серйозні пошкодження будівлі на яку впала інша частина крану.
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