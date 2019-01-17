В США на реке образовался загадочный диск льда: впечатляющие фото и видео
На реке в городе Уэстбрук, что в штате Мэйн, образовался гигантский вращающийся ледяной диск. В Сети уже бушуют предположения, что это может быть. Одни убеждают, что это инопланетный космический диск, а другие же называют диск качелями для уток.
Диаметр круга превышает 90 метров.
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Исследователи уверяют, что хоть это и редкое явление, но все же природное. Причиной возникновения диска стал резкий перепад температур в воде. Он создает подо льдом вихрь, который и притягивает обломки льда и заставляет диск вращаться.
Смотрите видео: как вращается загадочный ледяной диск
Источник: 24 Канал
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