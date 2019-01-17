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      В США на реке образовался загадочный диск льда: впечатляющие фото и видео

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      На реке в городе Уэстбрук, что в штате Мэйн, образовался гигантский вращающийся ледяной диск. В Сети уже бушуют предположения, что это может быть. Одни убеждают, что это инопланетный космический диск, а другие же называют диск качелями для уток.

      Диаметр круга превышает 90 метров.

      Читайте также: В Бразилии зафиксировали редкое природное явление: невероятные фото и видео

      Исследователи уверяют, что хоть это и редкое явление, но все же природное. Причиной возникновения диска стал резкий перепад температур в воде. Он создает подо льдом вихрь, который и притягивает обломки льда и заставляет диск вращаться.

      Смотрите видео: как вращается загадочный ледяной диск

      Westbrook, Maine Ice Disk - Presumpscot River from City of Westbrook, Maine on Vimeo.

       

      Теги: Новости США Фотоновости
      Источник: 24 Канал
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