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      У США на річці утворився загадковий диск льоду: вражаючі фото та відео

      691 Читать новость на русском

      На річці в місті Вестбрук, що у штаті Мейн, утворився велетенський крижаний диск, що обертається. У мережі вже вирують припущення, що це може бути. Одні переконують, що це інопланетний космічний диск, а інші ж називають дистк гойдалкою для качок.

      До слова, діаметр кола перевищує 90 метрів.

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      Дослідники запевняють, що хоч це і рідкісне явище, та все ж природне. Причиною виникнення диска став різкий перепад температур у воді. Він створює під кригою вихор, який і притягує уламки криги та змушує диск обертатися.

      Дивіться відео: як обертається загадковий крижаний диск

      Westbrook, Maine Ice Disk - Presumpscot River from City of Westbrook, Maine on Vimeo.

       

      Теги: Фотоновини Новини США
      Джерело: 24 Канал
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