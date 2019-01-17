У США на річці утворився загадковий диск льоду: вражаючі фото та відео

На річці в місті Вестбрук, що у штаті Мейн, утворився велетенський крижаний диск, що обертається. У мережі вже вирують припущення, що це може бути. Одні переконують, що це інопланетний космічний диск, а інші ж називають дистк гойдалкою для качок.