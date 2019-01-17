У США на річці утворився загадковий диск льоду: вражаючі фото та відео
На річці в місті Вестбрук, що у штаті Мейн, утворився велетенський крижаний диск, що обертається. У мережі вже вирують припущення, що це може бути. Одні переконують, що це інопланетний космічний диск, а інші ж називають дистк гойдалкою для качок.
До слова, діаметр кола перевищує 90 метрів.
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Дослідники запевняють, що хоч це і рідкісне явище, та все ж природне. Причиною виникнення диска став різкий перепад температур у воді. Він створює під кригою вихор, який і притягує уламки криги та змушує диск обертатися.
Дивіться відео: як обертається загадковий крижаний диск
Джерело: 24 Канал
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