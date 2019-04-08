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      В США начали масштабное расследование против Коломойского

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      В США начали расследование против Коломойского
      В США начали расследование против Коломойского / Фото из открытых источников

      Федеральное бюро расследований США проводит расследование против Игоря Коломойского из-за возможных финансовых преступлений.

      Издание The Daily Beast со ссылкой на три источника написало, что ФБР изучает, в частности, отмывание денег Коломойским.

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      Однако адвокат олигарха любую информацию о преступлениях отрицает.

      "Коломойский категорически отрицает, что он отмывал любые средства в США и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк был на грани катастрофы. Эта информация оказалась ошибочной", – заявил адвокат юридической фирмы Ashcroft Майк Салливан.

      По информации издания, расследование продолжается уже достаточно давно и имеет широкомасштабный характер.

      Правоохранительные органы объяснили, что проживание олигарха в Израиле может осложнить попытки выдачи американской стороне.

      В каких преступлениях подозревают Игоря Коломойского?
      В марте Игорь Коломойский попал в список "Миротворца". Среди причин - гражданство других стран, манипуляции и дестабилизация общественно-политической жизни в Украине, а также организация распространения заведомо ложной информации на подконтрольном телеканале.

      По данным "Миротворца", в 2014 году Коломойский продал топливо ВСУ по завышенной цене. В 2017 году бизнесмена обвинили в незаконном выводе двух миллиардов долларов из "ПриватБанка".

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      Теги: Расследования Деньги Бизнес Новости США Игорь Коломойский
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