В США начали масштабное расследование против Коломойского

Федеральное бюро расследований США проводит расследование против Игоря Коломойского из-за возможных финансовых преступлений.

Издание The Daily Beast со ссылкой на три источника написало, что ФБР изучает, в частности, отмывание денег Коломойским.

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Однако адвокат олигарха любую информацию о преступлениях отрицает.

"Коломойский категорически отрицает, что он отмывал любые средства в США и точка. Он бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что банк был на грани катастрофы. Эта информация оказалась ошибочной", – заявил адвокат юридической фирмы Ashcroft Майк Салливан.

По информации издания, расследование продолжается уже достаточно давно и имеет широкомасштабный характер.

Правоохранительные органы объяснили, что проживание олигарха в Израиле может осложнить попытки выдачи американской стороне.

В каких преступлениях подозревают Игоря Коломойского?

В марте Игорь Коломойский попал в список "Миротворца". Среди причин - гражданство других стран, манипуляции и дестабилизация общественно-политической жизни в Украине, а также организация распространения заведомо ложной информации на подконтрольном телеканале.



По данным "Миротворца", в 2014 году Коломойский продал топливо ВСУ по завышенной цене. В 2017 году бизнесмена обвинили в незаконном выводе двух миллиардов долларов из "ПриватБанка".