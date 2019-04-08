У США почали масштабне розслідування проти Коломойського

Федеральне бюро розслідувань США проводить розслідування проти Ігоря Коломойського через можливі фінансові злочини.

Видання The Daily Beast з посиланням на три джерела написало, що ФБР вивчає, зокрема, відмивання грошей Коломойським.

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Однак адвокат олігарха будь-яку інформацію про злочини заперечує.

"Коломойський категорично заперечує, що він відмивав будь-які кошти в США і крапка. Він бізнесмен. Його банк захопив уряд, стверджуючи, що банк був на межі катастрофи. Ця інформація виявилася хибною", – заявив адвокат з юридичної фірми Ashcroft Майк Салліван.

За інформацією видання, розслідування триває вже досить давно та має широкомасштабний характер.

Правоохоронні органи пояснили, що проживання олігарха в Ізраїлі може ускладнити спроби видачі американській стороні.

У яких злочинах підозрюють Ігоря Коломойського? У березні Ігор Коломойський потрапив до списку "Миротворця". Серед причин – громадянство інших країн, маніпуляції та дестабілізація суспільно-політичного життя в Україні, а також організація поширення завідомо неправдивої інформації на підконтрольному телеканалі.



За даними "Миротворця", у 2014 році Коломойський продав паливо ЗСУ за завищеною ціною. У 2017 році бізнесмена звинуватили в незаконному виведенні двох мільярдів доларів з "ПриватБанку".