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      В США назвали размер помощи украинской армии за годы российской агрессии: цифра

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      Здание Пентагона
      Здание Пентагона / фото з відкритих джерел

      От начала российской агрессии в Украине, с 2014 года, США выделили на поддержку украинской армии более 1,3 миллиарда долларов. Эти средства пошли на укрепление обороноспособности и улучшения взаимодействия с НАТО.

      Кроме того, Соединенные Штаты по-прежнему выражают полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в комментарии российским "Известиям" рассказал пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

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      Наша политика в вопросе будущего расширения НАТО заключается в том, что двери открыты. Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 1,3 миллиарда долларов в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил,
      – пояснил он.

      В то же время, Пахон добавил, что решение "крымского территориального вопроса" остается важным фактором для вступления Украины в НАТО. Кроме того, в росСМИ добавляют, что Пахон подчеркнул: к решению таких территориальных проблем Украины и Грузии полноценная интеграция этих стран в НАТО невозможна.

      Со своей стороны, отметим, что указанная сумма помощи несколько занижена, на самом деле США выделили значительно больше средств на помощь Украине в борьбе с агрессором. В частности, говорится об экипировке, нелетальное и летальную оружие, военную технику, военно-полевой госпиталь и тому подобное.

      США гроші українська армія
      Помощь США за время войны на Донбассе

      Добавим также, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 250 миллионов долларов для усиления обороны.

      США гроші допомога ЗСУ війна на Донбасі грошіСколько денег выделяли США на поддержку украинской армии за время российской агрессии

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Новости США Новости политики Аннексия Крыма Деньги Пентагон
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