В США назвали размер помощи украинской армии за годы российской агрессии: цифра

От начала российской агрессии в Украине, с 2014 года, США выделили на поддержку украинской армии более 1,3 миллиарда долларов. Эти средства пошли на укрепление обороноспособности и улучшения взаимодействия с НАТО.

Кроме того, Соединенные Штаты по-прежнему выражают полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом в комментарии российским "Известиям" рассказал пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.

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Наша политика в вопросе будущего расширения НАТО заключается в том, что двери открыты. Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства. С 2014 года Соединенные Штаты выделили более 1,3 миллиарда долларов в области безопасности для укрепления обороноспособности украинских сил,

– пояснил он.

В то же время, Пахон добавил, что решение "крымского территориального вопроса" остается важным фактором для вступления Украины в НАТО. Кроме того, в росСМИ добавляют, что Пахон подчеркнул: к решению таких территориальных проблем Украины и Грузии полноценная интеграция этих стран в НАТО невозможна.

Со своей стороны, отметим, что указанная сумма помощи несколько занижена, на самом деле США выделили значительно больше средств на помощь Украине в борьбе с агрессором. В частности, говорится об экипировке, нелетальное и летальную оружие, военную технику, военно-полевой госпиталь и тому подобное.



Помощь США за время войны на Донбассе

Добавим также, что в проекте бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 250 миллионов долларов для усиления обороны.

Сколько денег выделяли США на поддержку украинской армии за время российской агрессии