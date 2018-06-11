В США открыли библиотеку твитов Дональда Трампа
В Калифорнии открыли библиотеку твитов действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Об этом передает Голос Америки.
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Библиотеку открыли активисты, которые собрали коллекцию твитов Трампа. Такую идею воплотили после того, как Белый Дом признал, что записи Дональда Трампа в Twitter являются официальными сообщениями президента.
Отметим, что Дональд Трамп использует социальную сеть Twitter для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.
Источник: 24 Канал
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