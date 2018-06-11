У США відкрили бібліотеку твітів Дональда Трампа
У Каліфорнії відкрили бібліотеку твітів діючого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Про це передає Голос Америки.
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Бібліотеку відкрили активісти, які зібрали колекцію твітів Трампа. Таку ідею втілили після того, як Білий Дім визнав, що записи Дональда Трампа у Twitter є офіційними повідомленнями президента.
Зазначимо, що Дональд Трамп використовує соціальну мережу Twitter для прямої комунікації та поширення у маси своїх думок.
Джерело: 24 Канал
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