У США відкрили бібліотеку твітів Дональда Трампа

У Каліфорнії відкрили бібліотеку твітів діючого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це передає Голос Америки.

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Бібліотеку відкрили активісти, які зібрали колекцію твітів Трампа. Таку ідею втілили після того, як Білий Дім визнав, що записи Дональда Трампа у Twitter є офіційними повідомленнями президента.

Зазначимо, що Дональд Трамп використовує соціальну мережу Twitter для прямої комунікації та поширення у маси своїх думок.