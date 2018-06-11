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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У США відкрили бібліотеку твітів Дональда Трампа

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У США відкрили бібліотеку твітів Дональда Трампа
У США відкрили бібліотеку твітів Дональда Трампа / noticiassin

У Каліфорнії відкрили бібліотеку твітів діючого президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Про це передає Голос Америки. 

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Бібліотеку відкрили активісти, які зібрали колекцію твітів Трампа. Таку ідею втілили після того, як Білий Дім визнав, що записи Дональда Трампа у Twitter є офіційними повідомленнями президента.

Зазначимо, що Дональд Трамп використовує соціальну мережу Twitter для прямої комунікації та поширення у маси своїх думок.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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