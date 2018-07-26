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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В США отреагировали на решение комиссии прокуроров относительно Холодницкого

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Назар Холодницкий
Назар Холодницкий / Фото Укринформа

Председатель Специализированного Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должен сам подать в отставку. Такое мнение высказало посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.

Об этом дипучреждение пишет в Twitter.

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"В современной демократии прокуроры, которіе манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 26 июля, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение предоставить выговор главе САП Назару Холодницкому и рекомендовала не освобождать его от должности.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США САП Назар Холодницкий
Источник: 24 Канал
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