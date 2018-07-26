В США отреагировали на решение комиссии прокуроров относительно Холодницкого

Председатель Специализированного Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий должен сам подать в отставку. Такое мнение высказало посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.

Об этом дипучреждение пишет в Twitter.

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"В современной демократии прокуроры, которіе манипулируют свидетелями и препятствуют правосудию, подают в отставку ради сохранения репутации своего учреждения и верховенства права", – говорится в сообщении.

У сучасній демократії прокурори, які маніпулюють свідками і перешкоджають правосуддю, подають у відставку заради збереження репутації своєї установи та верховенства права. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 липня 2018 р.

Напомним, в четверг, 26 июля, квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение предоставить выговор главе САП Назару Холодницкому и рекомендовала не освобождать его от должности.