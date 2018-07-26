У США відреагували на рішення комісії прокурорів щодо Холодницького
Голова Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький мав би сам подати у відставку. Таку думку висловило посольство Сполучених Штатів Америки в Україні.
Про це дипустанова пише у Twitter.
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"У сучасній демократії прокурори, які маніпулюють свідками і перешкоджають правосуддю, подають у відставку заради збереження репутації своєї установи та верховенства права", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у четвер, 26 липня, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення надати догану главі САП Назару Холодницькому і рекомендувала не звільняти його з посади.
Джерело: 24 Канал
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