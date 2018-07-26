У США відреагували на рішення комісії прокурорів щодо Холодницького

Голова Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури Назар Холодницький мав би сам подати у відставку. Таку думку висловило посольство Сполучених Штатів Америки в Україні.

Про це дипустанова пише у Twitter.

Читайте також: Холодницький розповів про стосунки з Ситником та Луценком після скандалу

"У сучасній демократії прокурори, які маніпулюють свідками і перешкоджають правосуддю, подають у відставку заради збереження репутації своєї установи та верховенства права", - йдеться в повідомленні.

У сучасній демократії прокурори, які маніпулюють свідками і перешкоджають правосуддю, подають у відставку заради збереження репутації своєї установи та верховенства права. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 26 липня 2018 р.

Нагадаємо, у четвер, 26 липня, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення надати догану главі САП Назару Холодницькому і рекомендувала не звільняти його з посади.