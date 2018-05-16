В США погиб мужчина от взрыва электронной сигареты
В американском штате Флорида 38-летний мужчина умер от взрыва электронной сигареты.
Об этом сообщает CNN.
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Отмечено, что мужчину нашли мертвым пожарные, прибывшие в его дом из-за сигнала тревоги. У него было израненное лицо и ожоги по всему телу.
Как показала экспертиза, мужчина умер от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову.
Сообщается, что наиболее распространенными причинами взрывов электронных сигарет являются проблемы с батареей. Кроме того, в США в течение года зафиксировали почти 200 пожаров, вызванных взрывами таких устройств.
Источник: 24 Канал
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