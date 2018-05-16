У США від вибуху електронної сигарети загинув чоловік
В американському штаті Флорида 38-річний чоловік помер від вибуху електронної сигарети.
Про це повідомляє CNN.
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Відзначено, що чоловіка знайшли мертвим пожежники, які прибули в його будинок через сигнал тривоги. У нього було зранене обличчя і опіки по всьому тілу.
Як показала експертиза, чоловік помер від того, що частина електронної сигарети під час вибуху влетіла йому в голову.
Повідомляється, що найбільш поширеними причинами вибухів електронних сигарет є проблеми з батареєю. Крім того, в США протягом року зафіксували майже 200 пожеж, викликаних вибухами таких пристроїв.
Джерело: 24 Канал
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