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У США від вибуху електронної сигарети загинув чоловік

728 Читать новость на русском
Електронна сигарета
Електронна сигарета / gospodarka.dziennik.pl

В американському штаті Флорида 38-річний чоловік помер від вибуху електронної сигарети.

Про це повідомляє CNN.

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Відзначено, що чоловіка знайшли мертвим пожежники, які прибули в його будинок через сигнал тривоги. У нього було зранене обличчя і опіки по всьому тілу.

Як показала експертиза, чоловік помер від того, що частина електронної сигарети під час вибуху влетіла йому в голову.

Повідомляється, що найбільш поширеними причинами вибухів електронних сигарет є проблеми з батареєю. Крім того, в США протягом року зафіксували майже 200 пожеж, викликаних вибухами таких пристроїв.

Теги: Жертви Новини США тютюн
Джерело: 24 Канал
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