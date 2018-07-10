В США представили новый поезд, который сделали для "Укрзализници": фото

На заводе в штате Пенсильвания (США) изготовлен первый локомотив серии GE Evolution соответствии с рамочным соглашением между ПАО "Укрзализниця" и General Electric Transportation.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Отмечается, что это первый из тридцати локомотивов, которые будут поставлены в Украину. Он будет называться "Тризуб".

Поезд "Тризуб" от General Electric

Украинская делегация во главе с и.о. главы "Укрзализници" Евгением Кравцовым высоко оценила характеристики нового локомотива GE Evolution серии ТЕ33АС.

Это действительно новое качество тягового подвижного состава, которого не было наше государство, а партия, которую поставит General Electric в сотрудничестве с украинскими предприятиями, - крупнейшая в независимой Украине. Я надеюсь, что 30 локомотивов будут только началом сотрудничества между Украиной и США и между Укрзализныцей и General Electric, и уже в ближайшие годы вместе мы сможем обновить весь тяговый подвижной состав компании,

– рассказал Кравцов.

Он также сообщил, что прибытие первого локомотива GE Evolution в Украине ожидается уже в августе, а их дальнейшее доукомплектование будет происходить на Крюковском вагоностроительном заводе.