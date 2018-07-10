У США представили новий потяг, який виробили для "Укрзалізниці": фото

На заводі в штаті Пенсильванія (США) виготовлено перший локомотив серії GE Evolution відповідно до рамкової угоди між ПАТ "Укрзалізниця" та General Electric Transportation.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

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Зазначається, що це перший з тридцяти локомотивів, що будуть поставлені в Україну. Він матиме назву "Тризуб".

Потяг "Тризуб" від General Electric

Українська делегація на чолі з в.о. голови "Укрзалізниці" Євгеном Кравцовим високо оцінила характеристики новозбудованого локомотива GE Evolution серії ТЕ33АС.

Це дійсно нова якість тягового рухомого складу, якого не мала наша держава, а партія, яку поставить General Electric у співпраці з українськими підприємствами, – найбільша в незалежній Україні. Я сподіваюся, що 30 локомотивів стануть лише початком співпраці між Україною та США й між Укрзалізницею та General Electric, і вже найближчими роками разом ми зможемо оновити весь тяговий рухомий склад компанії,

– розповів Кравцов.

Він також повідомив, що прибуття першого локомотива GE Evolution в Україну очікується морем уже в серпні, а їх подальше доукомплектування відбуватиметься на Крюківському вагонобудівному заводі.