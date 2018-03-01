В США приняли важное решение относительно поставок "Джавелинов" в Украину

Украина приобретет 210 ракет "Джавелин" и 37 пусковых установок к ним.

Об этом говорится в заявлении на сайте Агентства по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency).

Госдепартамент США согласовал продажу Украине противотанковых ракет "Джавелин" и переносных пусковых комлексов к ним на общую сумму в 47 миллионов долларов.

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Соответствующую информацию передали в Конгресс США, который еще должен согласовать продажу.

Отметим, недавно посол США в Украине Мари Йованович отметила, что Украина сможет купить 210 ракет "Джавелин" и 37 командно-пусковых установок. Кроме того, в пакет также должна войти подготовка к использованию техники, программная поддержка, техническая помощь со стороны правительства США и военного подрядчика, транспортировка, обучение и прочее.

There you have it: State Dept. approves sale to Ukraine of "Javelin Missiles and Javelin Command Launch Units (CLUs) for an estimated cost of $47 million," https://t.co/Ez3xc5Il47 — paul mcleary (@paulmcleary) 1 березня 2018 р.

210 Javelin missiles and 37 launchers to counter the Russian threat — paul mcleary (@paulmcleary) 1 березня 2018 р.

Напомним, в декабре 2017-го США приняли решение о поставках Украине оборонительного вооружения. Впоследствии посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что процедура передачи Вооруженным Силам Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin сейчас находится на рассмотрении и утверждении органами власти США, в частности Конгрессом.

Что такое системы "Джевелин"? Это переносные противотанковые ракетные комплексы, которые производят в США. Ракеты предназначены для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или беспилотников.