В США приняли важное решение относительно поставок "Джавелинов" в Украину
Украина приобретет 210 ракет "Джавелин" и 37 пусковых установок к ним.
Об этом говорится в заявлении на сайте Агентства по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности (Defense Security Cooperation Agency).
Госдепартамент США согласовал продажу Украине противотанковых ракет "Джавелин" и переносных пусковых комлексов к ним на общую сумму в 47 миллионов долларов.
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Соответствующую информацию передали в Конгресс США, который еще должен согласовать продажу.
Отметим, недавно посол США в Украине Мари Йованович отметила, что Украина сможет купить 210 ракет "Джавелин" и 37 командно-пусковых установок. Кроме того, в пакет также должна войти подготовка к использованию техники, программная поддержка, техническая помощь со стороны правительства США и военного подрядчика, транспортировка, обучение и прочее.
Напомним, в декабре 2017-го США приняли решение о поставках Украине оборонительного вооружения. Впоследствии посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что процедура передачи Вооруженным Силам Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin сейчас находится на рассмотрении и утверждении органами власти США, в частности Конгрессом.
Что такое системы "Джевелин"? Это переносные противотанковые ракетные комплексы, которые производят в США. Ракеты предназначены для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или беспилотников.