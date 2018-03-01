У США прийняли важливе рішення щодо постачання "Джавелінів" в Україну

Державний департамет США прийняв рішення надати Україні дозвіл на придбання 210 ракет "Джавелін" та 37 пускових установок до них.

Про це йдеться у заяві на сайті Агенції з питань співпраці у сфері оборони та безпеки США (Defense Security Cooperation Agency).

Держдепартамент США узгодив продаж Україні протитанкових ракет "Джавелін" та переносних пускових комлексів до них на загальну вартість у 47 мільйонів доларів.

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Відповідну інформацію передано до Конгресу США, який ще має погодити продаж.

Зазначимо, нещодавно посол США в Україні Марі Йованович зазначала, що Україна зможе придбати 210 ракет "Джавелін" та 37 командно-пускових установок. Окрім того, до пакету також має увійти підготовка до використання техніки, програмна підтримка, технічна допомога з боку уряду США та військового підрядника, транспортування, навчання та інше.

There you have it: State Dept. approves sale to Ukraine of "Javelin Missiles and Javelin Command Launch Units (CLUs) for an estimated cost of $47 million," https://t.co/Ez3xc5Il47 — paul mcleary (@paulmcleary) 1 березня 2018 р.

210 Javelin missiles and 37 launchers to counter the Russian threat — paul mcleary (@paulmcleary) 1 березня 2018 р.

Нагадаємо, у грудні 2017-го США ухвалили рішення про постачання в Україну оборонного озброєння. Згодом посол США в Україні Марі Йованович розповіла, що процедура передання Збройним Силам України протитанкових ракетних комплексів Javelin наразі перебуває на розгляді та затвердженні органами влади США, зокрема Конгресом.

Що таке системи "Джевелін"? Це переносний протитанковий ракетні комплекси, які виробляють у США. Ракети призначені для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або безпілотників.