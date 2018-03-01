16:06
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У США прийняли важливе рішення щодо постачання "Джавелінів" в Україну

7117 Читать новость на русском
У США прийняли важливе рішення щодо постачання
У США прийняли важливе рішення щодо постачання "Джавелінів" в Україну / Фото з відкритих джерел

Державний департамет США прийняв рішення надати Україні дозвіл на придбання 210 ракет "Джавелін" та 37 пускових установок до них.

Про це йдеться у заяві на сайті Агенції з питань співпраці у сфері оборони та безпеки США (Defense Security Cooperation Agency).

Держдепартамент США узгодив продаж Україні протитанкових ракет "Джавелін" та переносних пускових комлексів до них на загальну вартість у 47 мільйонів доларів.

Читайте також: Порошенко назвав терміни поставок зброї зі США

Відповідну інформацію передано до Конгресу США, який ще має погодити продаж.

Зазначимо, нещодавно посол США в Україні Марі Йованович зазначала, що Україна зможе придбати 210 ракет "Джавелін" та 37 командно-пускових установок. Окрім того, до пакету також має увійти підготовка до використання техніки, програмна підтримка, технічна допомога з боку уряду США та військового підрядника, транспортування, навчання та інше.

Нагадаємо, у грудні 2017-го США ухвалили рішення про постачання в Україну оборонного озброєння. Згодом посол США в Україні Марі Йованович розповіла, що процедура передання Збройним Силам України протитанкових ракетних комплексів Javelin наразі перебуває на розгляді та затвердженні органами влади США, зокрема Конгресом.

Що таке системи "Джевелін"? Це переносний протитанковий ракетні комплекси, які виробляють у США. Ракети призначені для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або безпілотників.

Теги: Новини України Новини США Війна на Донбасі Зброя Пентагон
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
сьогодні, 15:06 У Китаї відкрили найвищий скляний міст: захопливі фото
2024
Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
сьогодні, 13:54 Тимошенко хвора, – нардеп Власенко
6409
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук