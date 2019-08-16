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      В США прокомментировали отношение к назначению Богдана головой ОПГ

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      Уильям Тейлор опроверг "недовольство" американцев из-за Андрея Богдана
      Уильям Тейлор опроверг "недовольство" американцев из-за Андрея Богдана / ukr.lb.ua

      Посол США Уильям Тейлор подчеркнул, что США поддерживают Украину, избранного президента Зеленского и команду помощников, которую тот назначает. Поэтому он заверил, что ничего не слышал о якобы недовольстве США из-за назначения Андрея Богдана.

      Владимир Зеленский имеет полное право подбирать свою команду, выбирать тех, кто будет ему советовать, и любые решения в этой области – не дело американцев, подчеркнул Тейлор в интервью "Украинской правде".

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      Никаких оценок или заявлений о команде президента Украины от США не будет. Украинцы выбрали Зеленского за его мысли, за команду, которую он должен построить, за его суждения, его политику,
      – заверил американский посол.

      Зато американских партнеров Украины из этого перечня интересуют только политические вопросы. Мол, важны не персоналии, а решения, принятые украинской властью.

      "Если Зеленский будет оставаться приверженным к демократической Украине, если он и дальше будет иметь за цель решение проблем с возглавляемыми Россией войсками на Донбассе, будет противодействовать России и на Донбассе, и в Крыму, если он будет продвигать реформы – это будет именно то, к чему мы стремимся", – резюмировал Уильям Тейлор.

      Откуда взялись слухи о негативном отношении американцев к Андрею Богдану?Вечером 1 августа в Украине началась увлекательная "богданиана". Сразу несколько изданий из собственных источников получили подтверждение новости о том, что Богдан написал заявление на увольнение.

      По данным источников LIGA.net, увольнение Богдана было условием американской стороны для встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. В США, как известно, ведется расследование против олигарха Игоря Коломойского, юристом которого был Богдан.

      blog_ava
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      Теги: Президент Украины Офіс Президента Владимир Зеленский Андрей Богдан Новости США Новости Украины Новости политики
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