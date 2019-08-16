У США прокоментували ставлення до призначення Богдана головою ОПУ

Посол США Вільям Тейлор наголосив, що США підтримують Україну, обраного президента Зеленського і команду помічників, яку той призначає. Відтак він запевнив, що нічого не чув про нібито невдоволення США через призначення Андрія Богдана керівником Офісу Президента.

Володимир Зеленський має повне право добирати свою команду, обирати тих, хто йому радитиме, і будь-які рішення у цій царині – не справа американців, наголосив Тейлор в інтерв'ю "Українській правді".

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Жодних оцінок чи заяв про команду президента України від США не буде. Українці обрали Зеленського за його думки, за команду, яку він має побудувати, за його судження, його політику,

– запевнив американський посол.

Натомість американських партнерів України з цього переліку цікавлять лише політичні питання. Мовляв, важливі не персоналії а рішення, ухвалені українською владою.

"Якщо Зеленський лишатиметься прихильним до демократичної України, якщо він і далі буде мати на меті вирішення проблем із очолюваними Росією військами на Донбасі, буде протидіяти Росії і на Донбасі, і в Криму, якщо він просуватиме реформи – то це буде саме те, чого ми прагнемо", – резюмував Вільям Тейлор.

Звідки взялися чутки про негативне ставлення американців до Андрія Богдана?Ввечері 1 серпня в Україні почалась захоплива "богданіана". Одразу кілька видань із власних джерел отримали підтвердження новини про те, що Богдан написав заяву на звільнення.



За даними джерел LIGA.net, звільнення Богдана було умовою американської сторони для зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. У США, як відомо, триває розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського, юристом якого був Богдан.