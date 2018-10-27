В США прокомментировали повышение цен на газ в Украине

Повышение цены на газ для населения будет способствовать реформе энергетического сектора в Украине.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что цены на газ для населения не соответствовали действительности.

Сделав этот шаг (повышение цены на газ – ред.) сейчас, Киев начнет структурную реформу энергетического сектора в Украине и всей экономики. Это необходимо было сделать, поскольку этот сектор не такой стойкий, как прежде. Это решение будет способствовать стабильности в энергетической сфере,

– рассказал Волкер.

Он отметил, что система субсидий должна смягчить рост цен для семей с низким доходом.

Напомним, 19 октября Кабмин сообщил, что принял решение о повышении цены на газ для бытовых потребителей. С 1 ноября 1000 кубометров газа будет стоить 8550 гривен вместо 6900.