У США прокоментували підвищення цін на газ в Україні

Підвищення ціни на газ для населення буде сприяти реформі енергетичного сектора в Україні.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, передає "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що ціни на газ для населення не відповідали дійсності.

Зробивши цей крок (підвищення ціни на газ – ред.) зараз, Київ почне структурну реформу енергетичного сектора в Україні і всієї економіки. Це необхідно було зробити, оскільки цей сектор не такий стійкий, як був колись. Це рішення сприятиме стабільності в енергетичній сфері,

– розповів Волкер.

Він зауважив, що система субсидій має пом'якшити зростання цін для сімей з низьким доходом.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабмін повідомив, що прийняв рішення про підвищення ціни на газ для побутових споживачів. З 1 листопада 1000 кубометрів газу коштуватиме 8550 гривень замість 6900.