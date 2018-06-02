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В США сотни людей отравились популярной зеленью: есть жертвы

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В США почти 200 человек отравились салатом
В США почти 200 человек отравились салатом / Фото из открытых источников

В 35 американских штатах почти 200 человек отравились зараженным салатом-латуком, в результате чего минимум пять человек умерли.

Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителей здравоохранения.

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Отмечается, что из них 89 человек были госпитализированы.

Предварительно, причиной массового отравления стал салат из штата Аризона, который был заражен кишечной палочкой.

При этом, по словам экспертов, вегетационный период салата-латука закончился около шести недель назад. Однако сообщения о новых случаях отравления продолжают поступать.

Напомним, в конце апреля в селе Нерубайское Одесской области по меньшей мере 20 человек отравились на свадьбе. Всех госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости США отравление
Источник: 24 Канал
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