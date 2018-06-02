У США сотні людей отруїлися популярною зеленню: є жертви

У 35 американських штатах майже 200 осіб отруїлися зараженим салатом-латуком, через що щонайменше п'ять людей померли.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представників охорони здоров'я.

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Зазначається, що з них 89 осіб було госпіталізовано.

Попередньо, причиною масового отруєння став салат зі штату Аризона, який був заражений кишковою паличкою.

При цьому, за словами експертів, вегетаційний період салату-латуку закінчився близько шести тижнів тому. Однак повідомлення про нові випадки отруєння продовжують надходити.

Нагадаємо, наприкінці квітня у селі Нерубайське, що на Одещині щонайменше 20 осіб отруїлися на весіллі. Усіх госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції.