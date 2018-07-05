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00:31, 4 июля
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В США специальные часы отсчитывают время до конца президентства Трампа

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В Сиэтле часы отсчитывают дни до окончания срока Трампа
В Сиэтле часы отсчитывают дни до окончания срока Трампа / Фото из открытых источников

В Американском Сиэтле были установлены специальные часы, которые отсчитывают дни до скончания президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает Newsweek.

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Отмечается, что неизвестные люди повесили часы на жилом доме в одном из районов города.

После продажи здания новая владелица согласилась оставить их, чтобы продолжался обратный отсчет дней, оставшихся до окончания срока Трампа.

По словам новой хозяйки дома Лили Оннен, эти часы символизирует для нее надежду.

Для меня, чем меньше дней осталось, тем больше надежды появляется,
– говорит женщина.

Часы имеют учетную запись в социальной сети Instagram, где в любой момент можно проверить сколько дней осталось до того, как Трамп закончит свое президентство.

 

On this 242nd Fourth of July, it is clear America is trapped between who we are and who we want to be. In 1776 our founders declared human equality was a self-evident truth and a fundamental premise of the new nation, but it took the ratification of the 14th amendment, 150 years ago, to explicitly extend the Constitution’s core protections to all human beings living under the nation’s laws. As we consider the path ahead it is perhaps time to think of another American renewal as we further define and commit to the ideal of freedom. Mr. Trump and his followers want to find America’s future in its past, pretending they can stand on a beach and convince the tide to stop rising. Others of us are convinced the rising tide is inexorable and America’s future can be found in forward progress, as we continue to expand our commitment to “life, liberty and the pursuit of happiness” for all. While this seems like a dark time, and it may grow darker as the Supreme Court shifts to the right, we must commit to closing the gap between the America that exists and the one we imagine. Do not lose faith, may freedom ring! #resist #votethemout #throwthemout #mueller #muellertime #impeachtrump #impeachment #notmypresident #worstpresidentever #dumptrump #nevertrump #stoptrump #indivisible #lovetrumpshate #trumpcounter #trump_counter

Допис, поширений Trump Countdown (@trump_counter)

 

Теги: Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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