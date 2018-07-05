В США специальные часы отсчитывают время до конца президентства Трампа

В Американском Сиэтле были установлены специальные часы, которые отсчитывают дни до скончания президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает Newsweek.

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Отмечается, что неизвестные люди повесили часы на жилом доме в одном из районов города.

После продажи здания новая владелица согласилась оставить их, чтобы продолжался обратный отсчет дней, оставшихся до окончания срока Трампа.

По словам новой хозяйки дома Лили Оннен, эти часы символизирует для нее надежду.

Для меня, чем меньше дней осталось, тем больше надежды появляется,

– говорит женщина.

Часы имеют учетную запись в социальной сети Instagram, где в любой момент можно проверить сколько дней осталось до того, как Трамп закончит свое президентство.