У США спеціальний годинник відраховує час до кінця президентства Трампа

У Американському Сіетлі було встановлено спеціальний годинник, який відраховує дні до кінця президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє Newsweek.

Читайте також: У США успішно провели випробовування гіперзвукової ракети

Зазначається, що невідомі люди почепили годинник на житловому будинку в одному з районів міста.

Після продажу будівлі нова власниця погодилася залишити їх аби продовжувався зворотній відлік днів, що залишилися до закінчення терміну Трампа.

За словами нової власниці будинку Лілі Оннен, цей годинник символізує для неї надію.

Для мене, чим менше днів залишилося, тим більше надії з'являється,

– говорить жінка.

Годинник має власний обліковий запис в соціальній мережі Instagram, де в будь-який момент можна перевірити скільки ж днів залишилося до того, як Трамп закінчить своє президентство.