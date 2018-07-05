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У США спеціальний годинник відраховує час до кінця президентства Трампа

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У Сіетлі годинник відраховує дні до завершення строку Трампа
У Сіетлі годинник відраховує дні до завершення строку Трампа / Фото з відкритих джерел

У Американському Сіетлі було встановлено спеціальний годинник, який відраховує дні до кінця президентства Дональда Трампа.

Про це повідомляє Newsweek.

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Зазначається, що невідомі люди почепили годинник на житловому будинку в одному з районів міста.

Після продажу будівлі нова власниця погодилася залишити їх аби продовжувався зворотній відлік  днів, що залишилися до закінчення терміну Трампа.

За словами нової власниці будинку Лілі Оннен, цей годинник символізує для неї надію.

Для мене, чим менше днів залишилося, тим більше надії з'являється,
– говорить жінка.

Годинник має власний обліковий запис в соціальній мережі Instagram, де в будь-який момент можна перевірити скільки ж днів залишилося до того, як Трамп закінчить своє президентство. 

 

On this 242nd Fourth of July, it is clear America is trapped between who we are and who we want to be. In 1776 our founders declared human equality was a self-evident truth and a fundamental premise of the new nation, but it took the ratification of the 14th amendment, 150 years ago, to explicitly extend the Constitution’s core protections to all human beings living under the nation’s laws. As we consider the path ahead it is perhaps time to think of another American renewal as we further define and commit to the ideal of freedom. Mr. Trump and his followers want to find America’s future in its past, pretending they can stand on a beach and convince the tide to stop rising. Others of us are convinced the rising tide is inexorable and America’s future can be found in forward progress, as we continue to expand our commitment to “life, liberty and the pursuit of happiness” for all. While this seems like a dark time, and it may grow darker as the Supreme Court shifts to the right, we must commit to closing the gap between the America that exists and the one we imagine. Do not lose faith, may freedom ring! #resist #votethemout #throwthemout #mueller #muellertime #impeachtrump #impeachment #notmypresident #worstpresidentever #dumptrump #nevertrump #stoptrump #indivisible #lovetrumpshate #trumpcounter #trump_counter

Допис, поширений Trump Countdown (@trump_counter)

 

Теги: Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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