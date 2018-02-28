В США учитель устроил стрельбу в школе

В школе в американском штате Джорджия учитель социальных наук стрельбу.

Об этом сообщает ABC News.

"Вооруженный учитель старшей школы в штате Джорджия забаррикадировался один в своем классе, после чего открыл стрельбу из огнестрельного оружия", – отмечают в полиции.

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В результате стрельбы никто не пострадал – во время стрельбы никого не было в аудитории. Также отмечается, что одна девушка получила травму ноги, когда школу эвакуировали.

Представитель местной полиции Брюс Фрейзер заявил, что учителя задержали после того, как он около получаса сопротивлялся стражам порядка.

Стрелок – 53-летний учитель Джесси Рэндалл Дэвидсен, который также работает в школе комментатором на школьном футболе.

Напомним, 14 февраля в старшей школе Stoneman Douglas в штате Флорида 17-летний Николас Круз устроил стрельбу, во время которой погибли 17 человек.