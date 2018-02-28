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У США вчитель влаштував стрілянину в школі

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Вчитель влаштував стрілянину в школі у США
Вчитель влаштував стрілянину в школі у США / Фото з вільних джерел

У школі в американському штаті Джорджія вчитель соціальних наук вчинив стрілянину.

Про це повідомляє ABC News.

"Озброєний вчитель старшої школи в штаті Джорджія забарикадувався один у своєму класі, після чого відкрив стрілянину з вогнепальної зброї", – зазначають в поліції.

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Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав – під час стрілянини нікого не було в аудиторії. Також зазначається, що одна дівчина дістала травму ноги, коли школу евакуювали.

Представник місцевої поліції Брюс Фрейзер заявив, що вчителя затримали після того, як він близько півгодини чинив опір правоохоронцям.

Стрілок – 53-річний вчитель Джессі Рендал Девідсен, який також працює у школі коментатором у шкільному футболі.

Нагадаємо, 14 лютого у старшій школі Stoneman Douglas у штаті Флорида 17-річний Ніколас Круз влаштував стрілянину, у якій загинуло 17 людей.

Джерело: 24 Канал
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