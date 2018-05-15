В США умер известный журналист и писатель Том Вулф

В Соединенных Штатах Америки в возрасте 87 лет ушел из жизни известный писатель и журналист Том Вулф, который был создателем направления "новая журналистика" в литературе.

Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на агента писателя Линн Несбит.

В частности, незадолго до смерти Вулф попал в одну из больниц Нью-Йорка с инфекцией.

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Том Вулф – один из писателей, которые наиболее успешно продаются в США, обладатель восьми различных литературных премий и автор пятнадцати книг, три из которых экранизированы.

Как утверждает писательница Дороти Скура, Вулфа называют "самым знаменитым журналистом Америки".

Томас Кеннерли "Том" Вулф родился 2 марта 1931 года в Вирджинии. С 1965 года работал журналистом. Будучи штатным журналистом The Washington Post получил премию Гильдии издателей периодической прессы. В 1962 году Вулф переехал в Нью-Йорк и начал работать с New York Herald Tribune.

Был основателем стиля в американской прессе, который называют "новая журналистика". Он заключается в применении художественных приемов в журналистских текстах. Среди них – копирование техник из кинематографа, насыщение текстов диалогами и попытки автора перевоплотиться в своего персонажа.

Вулф является автором таких романов, как "Костер амбиций", "Мужчина в полный рост", "Я – Шарлотта Симмонс", "Голос крови" и тому подобное.