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У США помер відомий журналіст і письменник Том Вулф

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Помер Том Вулф
Помер Том Вулф / Фото з відкритих джерел

У Сполучених Штатах Америки у віці 87 років пішов із життя відомий письменник і журналіст Том Вульф, який був творцем напрямку "нова журналістика" в літературі.

Про це повідомляє видання The New York Times, посилаючись на агента письменника Лінн Несбіт.

Зокрема, незадовго до смерті Вулф потрапив в одну з лікарень Нью-Йорка з інфекцією.

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Том Вулф – один з письменників, які найбільш успішно продаються в США, володар восьми різних літературних премій і автор п'ятнадцяти книг, три з яких екранізовані.

Як стверджує письменниця Дороті Скура, Вулфа називають "найзнаменитішим журналістом Америки".

Томас Кеннерлі "Том" Вулф народився 2 березня 1931 року в Вірджинії. З 1965 року працював журналістом. Будучи штатним журналістом The Washington Post отримав премію Гільдії видавців періодичної преси. У 1962 році Вулф переїхав в Нью-Йорк і почав працювати з New York Herald Tribune.

Був засновником стилю в американській пресі, який називають "нова журналістика". Він полягає у застосуванні художніх прийомів у журналістських текстах. Серед них – копіювання технік із кінематографа, насичення текстів діалогами та намагання автора перевтілитися в свого персонажа.

Вулф є автором таких романів, як "Багаття амбіцій", "Чоловік у повний зріст", "Я – Шарлотта Сіммонс", "Голос крові" тощо.

Теги: Новини США журналісти Література Втрати
Джерело: 24 Канал
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