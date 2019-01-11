Умер мужчина, которого считали последним нацистским коллаборационистом жившем в США

В немецком доме престарелых скончался 95-летний Яков Палий, которого подозревали в сотрудничестве с нацистами.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на немецких чиновников.

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Палия обвиняли в том, что во время Второй Мировой войны он служил в СС и был охранником в концлагере "Травники" в Польше. 3 ноября 1943 года там за один день расстреляли около шести тысяч евреев. Сам мужчина утверждал, что не считает себя соратником нацистов и лично никого не убивал.

В 1949 году Палий приехал в США. Миграционной службе он заявил, что во время войны был простым рабочим. И благодаря ложным свидетельством через 8 лет получил американское гражданство.

Но через несколько десятков лет полиция обнаружила его имя в реестре нацистских преступников. На Палия указала и одна из экс-сотрудниц концлагеря. Во время допроса в 1993 году подозреваемый сказал, что ему ни за что не дали бы гражданство США, если бы он рассказал правду.

"Лишился" Палий его в 2003 году по решению суда. Однако даже после этого он еще почти 15 лет жил в Соединенных Штатах. Его депортировали несмотря на протесты евреев, которые происходили возле его квартиры в Нью-Йорке.

В конце концов в августе 2018-го Палия депортировали из Штатов в Германию.



США депортировали Палия в Германию