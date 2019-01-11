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      Помер чоловік, якого вважали останнім нацистським колаборантом, що жив у США

      936 Читать новость на русском
      Яків Палій
      Яків Палій / BILD

      У німецькому будинку для літніх людей помер 95-річний Яків Палій, якого підозрювали у співпраці з нацистами.

      Про це повідомляє The Guardian з посиланням на німецьких чиновників.

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      Палія звинувачували у тому, що під час Другої Світової війни він служив у СС і був охоронцем у концтаборі "Травники" у Польщі. 3 листопада 1943 року там за один день розстріляли близько шести тисяч євреїв. Сам чоловік стверджував, що не вважає себе поплічником нацистів і особисто нікого не вбивав.

      У 1949 році Палій приїхав до США. Міграційній службі він заявив, що під час війни був простим робітником. І завдяки неправдивим свідченням за 8 років отримав американське громадянство.

      Та через кілька десятків років поліція виявила його ім’я в реєстрі нацистських злочинців. На Палія вказала й одна з екс-співробітниць концтабору. Під час допиту у 1993 році підозрюваний сказав, що йому нізащо не дали б громадянство США, якби він розповів правду.  

      "Позбувся" Палій його у 2003 році за рішенням суду. Проте навіть після цього він ще майже 15 років жив у Сполучених Штатах. Його не депортували навіть попри протести євреїв, які відбувались біля квартири чоловіка у Нью-Йорку.

      Та зрештою у серпні 2018-ого Палія витурили зі Штатів до Німеччини. 


      США депортували Палія до Німеччини

      Теги: Новини США Війна Голокост
      Джерело: 24 Канал
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