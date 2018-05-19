В столице Чечни напали на православную церковь: погибли люди
В Грозном, столице Чечни, четверо неизвестных совершили нападение на православную церковь Архангела Михаила. Погибли по меньшей мере трое человек – двое полицейских и один прихожанин. Всех нападавших силовики убили.
Об этом сообщает Интерфакс.
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В заявлении Следственного комитета России подтверждается факт убийства двух полицейских и одного прихожанина церкви. Еще два полицейских и один прихожанин получили ранения.
Бандиты были вооружены десятью бутылками с зажигательной смесью, двоствольным ружьем, с которого они вели огонь,
– говорится в сообщении издания.
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападавшие якобы хотели захватить в церквях заложников.
Отметим, храм Архангела Михаила находится в центре Грозного и это единственный православный храм в городе.